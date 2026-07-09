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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Что нужно делать при беспилотной опасности, рассказали сибирякам

Что нужно делать при беспилотной опасности, рассказали сибирякам

Жителям Сибири выдали список правил, которые могут спасти жизнь Что делать при обнаружении дрона и объявлении беспилотной опасности, написали на сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

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