Россию в этом году посетили 105 тыс китайских туристов – Титов

ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Россию в этом году посетили 105 тысяч китайских туристов, в следующем году эта цифра может вырасти до 2 миллионов, заявил в четверг председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.