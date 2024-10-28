«Дочка» МТС запустила серийное производство базовых станций 4G и 5G

Компания «Иртея», входящая в структуру МТС, приступила к серийному производству базовых станций 4G и 5G, пишет Telegram-канал «Tochka5G» со ссылкой на заявление гендиректора «Иртеи» Дмитрия Лаконцева на форуме «Спектр-2024» в Сочи.
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