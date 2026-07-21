Начальник артиллерии 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Амур заявил, что на Краснолиманском направлении у противника снизилось количество наземных робототехнических комплексов (НРТК).
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