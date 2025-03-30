Новый подход к миграции: «приехал – поработал – уехал» без бесплатного жилья Юлия ЧелкановаВ последние месяцы в России обсуждается новый подход к миграционной политике, который предполагает упрощённую схему для иностранных работников.
Новый подход к миграции: «приехал – поработал – уехал» без бесплатного жилья
Комментарии
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igor kim
Пока только слова. Говорим мы много, делаем мало.
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20 час.
Сергей Ульмасов
Всех недавних мигрантов получивших гражданство России, тоже нужно перепроверить, в том числе через полиграф, и в зависимости от результата решать оставить их в России или гнать ссаными тряпками
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19 час.
Сергей
Правильно!!! Чем давать квартиры мигрантам, лучше отдать коренным жителям России ... цыганам! Трудягам на благо страны, повышающим благосостояние ... своих многочисленных семейств, особенно внимательно отнестись к жилищным условиям бедных баронов с их мозолистыми руками (обязательна пристройка-гараж для четырёх - пяти машин)!
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19 час.
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