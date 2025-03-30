Новый подход к миграции: «приехал – поработал – уехал» без бесплатного жилья

igor kim Пока только слова. Говорим мы много, делаем мало.

Сергей Ульмасов Всех недавних мигрантов получивших гражданство России, тоже нужно перепроверить, в том числе через полиграф, и в зависимости от результата решать оставить их в России или гнать ссаными тряпками