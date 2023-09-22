Катастрофа 1917 года. Миф о большевиках, убивших старую Россию

Мифологизация революции В СССР создали миф, в котором большевики победили царский режим. Затем героические красные комиссары насмерть бились с белогвардейцами, которые путем террора хотели вернуть на трон царя и заковать народ в рабские кандалы.
Мифологизация революции В СССР создали миф, в котором большевики победили царский режим. Затем героические красные комиссары насмерть бились с белогвардейцами, которые путем террора хотели вернуть на трон царя и заковать народ в рабские кандалы.
Свежие комментарии