Мировое обозрение

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Катастрофа 1917 года. Миф о большевиках, убивших старую Россию

Катастрофа 1917 года. Миф о большевиках, убивших старую Россию

Мифологизация революции В СССР создали миф, в котором большевики победили царский режим. Затем героические красные комиссары насмерть бились с белогвардейцами, которые путем террора хотели вернуть на трон царя и заковать народ в рабские кандалы.

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