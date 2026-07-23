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Аргументы и Факты

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Дмитриев предрек рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель

Дмитриев предрек рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель

Мировые цены на нефть могут преодолеть отметку в 150 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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