Пезешкиан: конфликт на Украине влияет на безопасность и экономику других стран

Конфликт на территории Украины оказывает влияние на безопасность и экономику в других странах. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе саммита СНГ, передает сайт главы кабмина республики.
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