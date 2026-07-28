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В Госдуме объяснили, как сделать парковку во дворе многоквартирного дома

В Госдуме объяснили, как сделать парковку во дворе многоквартирного дома

Прежде всего необходимо проверить границы и правовой статус земельного участка Жители многоквартирного дома могут создать или расширить парковку во дворе, если земельный участок относится к общему имуществу собственников.

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