В Госдуме объяснили, как сделать парковку во дворе многоквартирного дома

Прежде всего необходимо проверить границы и правовой статус земельного участка Жители многоквартирного дома могут создать или расширить парковку во дворе, если земельный участок относится к общему имуществу собственников.
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