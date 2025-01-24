Лукашенко помиловал 15 осуждённых, в том числе экстремистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осуждённых, в числе которых — экстремисты. «Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности… Помилованы также семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотических средств», — сообщили в пресс-службе главы государства.