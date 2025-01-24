Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Загребаев
    Почему нет никакой информации о её муже Рамазане. Или недостаточно доказательств его вредительства? После тех постов,...Чиновники будут в...
  • Алексей Белоусов
    Ведь наверняка купеческая мразь хорошенько свои ручонки погрелаЧиновники будут в...
  • Валерий Фоменков
    Империя зла сша вбухала в Украину десятки миллиардов долларов, а результат для сша не то, что нулевой, а со знаком ми...В США конгрессмен...

Лукашенко помиловал 15 осуждённых, в том числе экстремистов

Лукашенко помиловал 15 осуждённых, в том числе экстремистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осуждённых, в числе которых — экстремисты. «Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности… Помилованы также семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотических средств», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх