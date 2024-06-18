Фанаты «Лацио» потребовали от президента Лотито выставить клуб на продажу: «Мы устали балансировать в лимбе посредственности, каждый год наблюдая одну и ту же историю»

«После 20 лет провинциализма мы просим г-на Лотито выставить на продажу «Лацио». Мы устали балансировать в лимбе посредственности (лимб – термин средневекового католического богословия, он означает состояние или место пребывания не попавших в рай душ, которое не является ни адом, ни чистилищем, по сути, нечто неопределенное – Спортс), каждый год наблюдая одну и ту же историю: покупки в последний момент и игроков, которые должны «принять проект «Лацио».