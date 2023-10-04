Блинкен: Запад хочет обеспечить ВСУ возможностями для отражения будущей агрессии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад хочет в долгосрочной перспективе усилить позиции Украины настолько, чтобы у нее были возможности для самостоятельного отражения агрессии в будущем, передает ТАСС.
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