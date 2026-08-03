Право на семейную выплату сохраняется после смены работы

Даже если между увольнением и новым местом есть пауза — это не повод для отказа, если в расчетном периоде у вас был официальный доход Минтруд России на платформе "Макс" разъяснил, что работники могут продолжать получать ежегодную семейную выплату даже при смене места работы.
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