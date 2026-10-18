За время украинского кризиса в целом и СВО в частности, я много раз писал и говорил, что украинские власти не только не боятся ядерного удара по "центрам принятия решений", но даже желают его.
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