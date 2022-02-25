vostokmedia

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Зачем вот это писать?! Для чего.?! Мой муж очень тяжело переболел ковидом 50% поражения легких, диабетик,температура ...«Само — не пройдё...
  • Леонид Ла Рошель
    Мля, писаки-самоучки школьники, жертвы ЕГЭшные! Что вы знаете о печали! Печально, если бы машины утонули, еще печальн...Выезд на лёд печа...
  • Grandad
    Не было такого клише. Был девиз "Физическую культуру - в массы!". Помню 50е, 60е, 70е годы массового развития физкуль...Дегтярёв: «К 2030...

Глава Артёма Вячеслав Квон начал вести канал в Телеграме

Глава Артёма Вячеслав Квон начал вести канал в Телеграме

Посвящён он вопросам развития Артёма и улучшения жизни горожан и города в целом. Одной из первых публикаций в канале стал рассказ о том, как в городе по программе «Модернизация школьных систем образования» будут отремонтированы сразу девять школ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх