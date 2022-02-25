Глава Артёма Вячеслав Квон начал вести канал в Телеграме

Посвящён он вопросам развития Артёма и улучшения жизни горожан и города в целом. Одной из первых публикаций в канале стал рассказ о том, как в городе по программе «Модернизация школьных систем образования» будут отремонтированы сразу девять школ.
Посвящён он вопросам развития Артёма и улучшения жизни горожан и города в целом. Одной из первых публикаций в канале стал рассказ о том, как в городе по программе «Модернизация школьных систем образования» будут отремонтированы сразу девять школ.
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