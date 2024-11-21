КНДР и Россия подписали документ о торговом и техническом сотрудничестве

Министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подписали протокол об 11-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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