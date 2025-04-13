МВД России: WhatsApp на Windows нужно срочно обновить из-за уязвимости

Владелица мессенджера WhatsApp, компания Meta*, заявила, что в его старой десктопной версии для Windows выявили серьезную уязвимость, позволяющую злоумышленникам отправлять вредоносное программное обеспечение в виде документа или картинки.
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