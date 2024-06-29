Forza Horizon 4 продолжает ставить новые рекорды по числу одновременных пользоват...

Forza Horizon 4 продолжает ставить новые рекорды по числу одновременных пользователей в SteamНесколько дней назад мы сообщали о стремительном росте продаж и рекордном количестве активных игроков в Forza Horizon 4, но сегодня пик этого показателя был превзойден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)