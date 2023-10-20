Во Франции назвали неуместной поддержку Хабиба со стороны Бензема

Хью Вижье, адвокат нападающего саудовского “Аль-Иттихада” Карима Бензема, назвал неуместной поддержку постов в соцсетях российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова со стороны его клиента из-за того, что ранее россиянин критиковал публикацию во французской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, передает RMC Sport.