Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу назвал ускоренное освоение Сибири важнейшей задачей России

Шойгу назвал ускоренное освоение Сибири важнейшей задачей России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал ускорить освоение Сибири. Он отметил, что это одна из важнейших задач России.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Хмммм.. призвал, говоришь... в Сибири тоже попилить хочется побольше.... ну, ну..
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16 час.
Амара Карпова
Ну и аппетит у старика🤮никак не нажрется тварь💩
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16 час.
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