Агата Муцениеце в красном, Александр Ревва с женой и Анна Чиповская: как прошел день рождения театра Crave

Юрий анин

Нет, ребята. И с этим придётся что-то делать. Придётся. Мы через подобное уже проходили. Как ни рассказывай в школах про патриотизмы, а Клятва Делом - она воспринимается напрямую. Без лишних слов. Хватит кормить предателей на всех каналах Радио и ТВ! Ну а пока, - хавайте, ребятушки.