Леди Mail.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Леди Mail.ru

191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    А челюсть , как у лошади, никуда не денешь.«Голое» платье с ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    😂😂😂Алла Пугачева и М...
  • Гавриель Ельшевич
    Не соблюдение законов двойственной Природы, причина потери интереса к построению семьи. В этом виновата юридическая с...Психолог объяснил...

Агата Муцениеце в красном, Александр Ревва с женой и Анна Чиповская: как прошел день рождения театра Crave

Агата Муцениеце в красном, Александр Ревва с женой и Анна Чиповская: как прошел день рождения театра Crave

Агата Муцениеце в красном, Александр Ревва с женой и Анна Чиповская: как прошел день рождения театра Crave24 октября театр-кабаре Crave, попасть на шоу которого не так уж и просто из-за высокого ценника, отметил свой четвертый день рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Нет, ребята. И с этим придётся что-то делать. Придётся. Мы через подобное уже проходили. Как ни рассказывай в школах про патриотизмы, а Клятва Делом - она воспринимается напрямую. Без лишних слов. Хватит кормить предателей на всех каналах Радио и ТВ! Ну а пока, - хавайте, ребятушки.
Ответить
1 н.

Картина дня

наверх