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Свежие комментарии

  • Таня Григ
    Поговори со мною, ангел. Ты знаешь то, что нужно мне. Мы не похожи, в разных рангах, И даже не в одной стране. Ты там...Как Ангел-Храните...
  • Кот Рыжый
    Автор что то забористое вкурил!  😜Как Ангел-Храните...
  • Irina Valeitenok
    Помните стендап? "Мухи - это наши ангелы-хранители..."Озолин Илья.Как Ангел-Храните...

Как Ангел-Хранитель подает вам знаки: несколько сигналов

Как Ангел-Хранитель подает вам знаки: несколько сигналов

У каждого человека рядом есть Ангел-Хранитель, который разговаривает с ним, присматривает за ним и оберегает его.

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Комментарии
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Irina Valeitenok
Помните стендап? &quot;Мухи - это наши ангелы-хранители...&quot;Озолин Илья.
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1 д.
Кот Рыжый
Автор что то забористое вкурил!  😜
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22 час.
Таня Григ
Поговори со мною, ангел. Ты знаешь то, что нужно мне. Мы не похожи, в разных рангах, И даже не в одной стране. Ты там, откуда Души родом, Куда тела молитвы шлют, Где над Великою Природой Царит Единый Абсолют. А мы, для тяжких испытаний, У Люцифера под замком. Венец пожизненных стараний Кладётся у креста венком. Ты улыбаешься красиво... Способен юмор оценить? Нам весело, поскольку живы. Скажи любезный, как же быть? Ты знаешь, ангел отвечает, Что это только эпизод, (автор неизвестен)
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21 час.

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