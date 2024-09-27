Как Ангел-Хранитель подает вам знаки: несколько сигналов

Таня Григ

Поговори со мною, ангел. Ты знаешь то, что нужно мне. Мы не похожи, в разных рангах, И даже не в одной стране. Ты там, откуда Души родом, Куда тела молитвы шлют, Где над Великою Природой Царит Единый Абсолют. А мы, для тяжких испытаний, У Люцифера под замком. Венец пожизненных стараний Кладётся у креста венком. Ты улыбаешься красиво... Способен юмор оценить? Нам весело, поскольку живы. Скажи любезный, как же быть? Ты знаешь, ангел отвечает, Что это только эпизод, (автор неизвестен)