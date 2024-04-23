«Для восстановления прав». В защиту севастопольских дольщиков

Для восстановления прав дольщиков между департаментом капитального строительства города и ППК «Фонд развития территорий» в декабре 2023 года заключено дополнительное соглашение о завершении строительства домов ЖСК «Жилком» на проспекте Победы.
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