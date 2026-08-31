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Царьград

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Снова в школу: почти 70% детей мигрантов успешно сдали экзамены на Урале

Снова в школу: почти 70% детей мигрантов успешно сдали экзамены на Урале

В системе образования подтвердили впечатляющую динамику. В преддверии нового учебного года в Свердловской области наблюдается значительный рост числа детей из семей мигрантов, возвращающихся в систему среднего образования.

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