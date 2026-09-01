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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спорт Бизнес Конгресс 2026» пройдет в «Лужниках» 25-26 ноября. Регистрация открыта

25-26 ноября в Москве, в «Лужниках», пройдет «Спорт Бизнес Конгресс 2026». В деловой программе заявлены более 150 спикеров, три тематических трека и выставка технологий и решений для спортивной индустрии.

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