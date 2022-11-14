ОАК запатентовала систему, позволяющую самолетам подбирать и выпускать дроны на лету

"Объединенная авиастроительная корпорация", входящая в госкорпорацию "Ростех", запатентовала швартовочную систему для самолетов, позволяющую захватывать и убирать беспилотные летательные аппараты (БЛА) в бортовой отсек на лету, а также выпускать их.