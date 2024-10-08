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Ухудшение зрения и боль в мышцах могут указывать на густую кровь

Ухудшение зрения и боль в мышцах могут указывать на густую кровь

Кровеносная система переносит к тканям и органам полезные вещества, микроэлементы и кислород. При изменении густоты крови ее работа замедляется, капилляры могут забиваться, возникает риск гипоксии и других опасных заболеваний.

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