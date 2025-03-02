«Главная кража Голливуда»: какой советский фильм присвоили американцы в 1961 году

14 апреля 1961 года – через два дня после полета Юрия Гагарина – на экраны нашей страны вышел научно-фантастический фильм «Планета бурь» режиссера Павла Клушанцева, по мотивам одноименной книги Алексея Казанцева.
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