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"Аватар: Путь воды" заработал уже больше 2 млрд долларов

"Аватар: Путь воды" заработал уже больше 2 млрд долларов

"Аватар: Путь воды" заработал уже больше 2 млрд долларов Фильм стал шестым в истории, которому удалось преодолеть эту отметку Сборы блокбастера "Аватар: Путь воды" спустя шесть недель после релиза превысили два миллиарда долларов, пишет Variety.

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