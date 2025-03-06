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Минпросвещения предложило переснять советские фильмы

Минпросвещения предложило переснять советские фильмы

Сергей Михеев Минпросвещения предложило еще один ход в воспитании детей: снять ремейки 30 советских фильмов, в том числе «Летят журавли», «Как закалялась сталь», «Завтра была война», «Кортик», «Звезда пленительного счастья» для воспитания подрастающего поколения.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
И ВЕДЬ ЖРУТ ЖОПАМИ!! Пусть лучше про это снимут фильм... КАК они это делают. И ГАДЯТ!!
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8 час.
Алекс Сэм
Деньги попилят и ни хрена хорошего не снимут, хватит поганить-то уже нетленки, лучше как в статье советуют оцифруйте добавьте красок
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5 час.
Андрей Васильченко
Просто современные творцы хотят срубить бабла на раскрученных и известных фильмах. Фильмы, снятые от души, не подлежат коммерческой пересъёмке. Советские фильмы - это уже история. Детей можно водить на кинопоказы этих эталонных фильмов в домах и дворцах культуры. А современные творцы пусть попробуют талантливо снять что-то своё. Сценариев и пьес предостаточно. Современные версии Бременских музыкантов, Конька-Горбунка и т.д. - кинофуфло. Испоганили оригинальные версии своим прикосновением к народному достоянию. Слава и талант предшественников не даёт покоя современным кинодельцам. Снятое от души всегда будет талантливее коммерческих подделок. Руки прочь от советских киношедевров!!!
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4 час.
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