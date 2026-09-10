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Газета.ру

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Глава МИД Италии Таяни: Европа может многое сделать для переговоров по Украине

Глава МИД Италии Таяни: Европа может многое сделать для переговоров по Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал президента Украины Владимира Зеленского «вовлечь» в переговоры по урегулированию конфликта не только Францию и Германию, но также Италию и Польшу.

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