Более 300 человек эвакуировали с подтопленных территорий Херсонской области за сутки

Более 300 жителей Херсонской области удалось вывезти с подтопленных территорий за прошедшие сутки. В частности, среди них было 70 детей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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