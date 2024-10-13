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Царьград

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Диаспоры - клоны мафии, разрешена даже ликвидация непокорных: Севостьянов - о новой реальности России

Диаспоры - клоны мафии, разрешена даже ликвидация непокорных: Севостьянов - о новой реальности России

Диаспоры в России уже превратились в некие клоны мафии, им разрешена даже ликвидация непокорных. О новой реальности России рассказал политолог Николай Севостьянов: "Любая ОПГ, любая мафиозная структура сильна тем, что никогда своего не бросает, только у неё есть монополия на то, чтобы своего наказывать.

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