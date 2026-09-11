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Газета.ру

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Тренер Газзаев: чувствую, что возвращение российских клубов в еврокубки близко

Тренер Газзаев: чувствую, что возвращение российских клубов в еврокубки близко

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на новость о том, что четыре российских клуба получат места в еврокубках в сезоне-2027/28 в случае снятия отстранения, заявив, что возвращение российских клубов в еврокубки близко, передает Sport24.

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