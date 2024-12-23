Пошёл на обгон: под Челябинском погиб водитель ВАЗа

Жёсткое ДТП случилось на автодороге "Западный обход".Был невиновен, но погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Сосновском районе.
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