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Царьград

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Пошёл на обгон: под Челябинском погиб водитель ВАЗа

Пошёл на обгон: под Челябинском погиб водитель ВАЗа

Жёсткое ДТП случилось на автодороге "Западный обход".Был невиновен, но погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Сосновском районе.

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