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Судя по заявлению Зеленского, Трамп снова выдал желаемое за действительное

Судя по заявлению Зеленского, Трамп снова выдал желаемое за действительное

Киев готов прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, если это сделает Москва. Об этом заявил Зеленский, комментируя заявление Трампа о якобы согласии Украины не бить по российским НПЗ.

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