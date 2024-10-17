«Масштаб твоих перспектив»: российский Chery Tiggo 8 Pro (Xcite X-Cross 8) показали вживую

В Сети появились снимки кроссовера Xcite X-Cross 8, который создается на базе Chery Tiggo 8 Pro. «Русский Автомобиль» ранее сообщил, что Xcite X-Cross 8 будет отличаться от Chery Tiggo 8 Pro оформлением передней части, но «Китайские автомобили», вспоминают, что еще в конце 2022 году в Китае засветилась машина, которая включала элементы как обычного Tiggo 8, так и более продвинутого 8 Plus и даже флагманского 8 Pro.