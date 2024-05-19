Россиянам перечислили новые виды мошенничества в сети в 2024 году

Эксперт Стариковский: мошенники создают поддельные сайты продаж туров В период увеличения продаж туров мошенники создают большое количество поддельных сайтов бронирования билетов и отелей, рассказал руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ, замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам Андрей Стариковский.
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