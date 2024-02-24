"Нам нужны мигранты": слова Путина или что подразумевал президент

Владимир Соловьев Путин: "Нам нужны люди, которые не чуждые нам по ментальности и уровню образования". Да треть Прибалтики готова переехать в Россию и четверть Гермнии. Почему их не приглашаем?! Для чего нагнали наркоманов и игиловцев, свои проблем больше нет?!

Сергей С где и когда президент сказал: нам - нужны мигранты )) нам- это кому - хуснуллину? затуллину?вшэ?