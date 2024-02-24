Политинформация Хочу сказать прямо: мне не нравится дипломатические язык. Потому что его можно понять двояко.
"Нам нужны мигранты": слова Путина или что подразумевал президент
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Путин: "Нам нужны люди, которые не чуждые нам по ментальности и уровню образования". Да треть Прибалтики готова переехать в Россию и четверть Гермнии. Почему их не приглашаем?! Для чего нагнали наркоманов и игиловцев, свои проблем больше нет?!
Ответить
17 час.
Сергей С
где и когда президент сказал: нам - нужны мигранты )) нам- это кому - хуснуллину? затуллину?вшэ?
Ответить
16 час.
Юлия Кахичко
Для того, что это кому то нужно. Лоббистам завоза этих "суперспецов" по барабану на слова гаранта, вот если бы такая их деятельность вдруг да стала бы грозить лишением должностей и привлечением к ответственности... но гарант добрый, своих не наказывает.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии