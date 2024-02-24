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"Нам нужны мигранты": слова Путина или что подразумевал президент

"Нам нужны мигранты": слова Путина или что подразумевал президент

Политинформация Хочу сказать прямо: мне не нравится дипломатические язык. Потому что его можно понять двояко.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Путин: &quot;Нам нужны люди, которые не чуждые нам по ментальности и уровню образования&quot;. Да треть Прибалтики готова переехать в Россию и четверть  Гермнии.  Почему их не приглашаем?! Для чего нагнали наркоманов и игиловцев, свои проблем больше нет?!
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17 час.
Сергей С
где и когда президент сказал: нам -  нужны мигранты )) нам- это кому - хуснуллину? затуллину?вшэ?
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16 час.
Юлия Кахичко
Для того, что это кому то нужно. Лоббистам завоза  этих &quot;суперспецов&quot; по барабану на слова гаранта, вот если бы такая их деятельность вдруг  да стала бы грозить лишением должностей и привлечением к ответственности... но гарант добрый, своих не наказывает.
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14 час.

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