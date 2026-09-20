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Число сбитых дронов, летевших на Москву, выросло до 131

Число сбитых дронов, летевших на Москву, выросло до 131

Силы ПВО продолжают отражать атаку вражеских беспилотников, летящих на Москву. Число уничтоженных дронов ВСУ достигло 131.

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