Идеальный трипл-дабл Расселла Уэстбрука без потерь и промахов повторил достижение Домантаса Сабониса

Защитник «Денвера» оформил трипл-дабл без потерь и промахов с игры и со штрафной линии. На его счету 16 очков, 10 подборов, 10 передач и 4 перехвата при 0 потерь, 7 точных из 7 бросков с игры и 2 из 2 штрафных.