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Алтайская семья нашла зуб мамонта в реке Чарыш

Алтайская семья нашла зуб мамонта в реке Чарыш

Зверь обитал на этой территории десятки тысяч лет назад Во время сентябрьской прогулки по берегу реки Чарыш семья Синибор из алтайского села Шипуново нашли часть древних останков.

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