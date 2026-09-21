Алтайская семья нашла зуб мамонта в реке Чарыш

Зверь обитал на этой территории десятки тысяч лет назад Во время сентябрьской прогулки по берегу реки Чарыш семья Синибор из алтайского села Шипуново нашли часть древних останков.
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