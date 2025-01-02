Ржевский филиал Музея Победы в новогодние праздники работает без выходных

Ржевский филиал Музея Победы будет работать без выходных со 2 по 12 января. Так, посетить Музей «Ставка Сталина» в деревне Хорошево Ржевского округа можно с 10:00 до 18:00, музейный павильон Ржевского мемориала Советскому солдату – с 10:00 до 20:00, а вся территория мемориала работает круглосуточно.