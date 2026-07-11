Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики Взятый чиновниками тренд на развал образования усугубляется популизмом некоторых политиков Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Чиновники решили порадовать российских первоклассников — прибавить им свободного времени.
Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики
Комментарии
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лилия дрогочинская
Ты, немытая дрянь, видимо , здорово получила по морде от СССР, нутро переполнено помоями, вот и выплескиваешь их на людей! Сдохни от своей мерзости!
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3 н.
Ингерман Ланская
деточка, а при совдепии я жила последние 10 лет, до её подыхания, почти в шоколаде.... при хорошем обеспечении.... а в морду получали такие как ты, да твой папашка-ахвицер. кторого гоняли по всей стране вместе с семьёй и от которого ты, якобы матов не слышала.... а папашка твой на этих матах жил... иначе без матов в сесесере жить было невозможно!!!
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3 н.
В
Владимир
В древней Руси крепкое слово применяли как усиление при акцентированном физическом воздействии - ударе мечом, палицей по врагу, коллективном свершении трудных деяний, подъёме больших тяжестей... не иначе... Во времена сегодняшние "разговоры русским нелитературным", равно как и неприкрытое, необоснованное темами обсуждений хамство и оскорбления с переходом на личности вызваны, как правило кроме недостатков воспитания, аргументов, неумеренным пожиранием дер...а из "иных", зачастую оплачиваемых ино-инвесторами, информационных потоков, которое вылезает через все щели организма... У некоторых - через клавиатуру и монитор...
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3 н.
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