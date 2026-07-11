Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 999 подписчиков

Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики

Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики

Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики Взятый чиновниками тренд на развал образования усугубляется популизмом некоторых политиков Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Чиновники решили порадовать российских первоклассников — прибавить им свободного времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лилия дрогочинская
Ты, немытая дрянь, видимо , здорово получила по морде от СССР, нутро переполнено помоями, вот и выплескиваешь их на людей! Сдохни от своей мерзости!
Ответить
3 н.
Ингерман Ланская
деточка, а при совдепии я жила последние 10 лет, до её подыхания, почти в шоколаде.... при хорошем обеспечении.... а в морду получали такие как ты, да твой папашка-ахвицер. кторого гоняли по всей стране вместе с семьёй и от которого ты, якобы матов не слышала.... а папашка твой на этих матах жил... иначе без матов в сесесере жить было невозможно!!!
Ответить
3 н.
В
Владимир
В древней Руси крепкое слово применяли как усиление при акцентированном физическом воздействии - ударе мечом, палицей по врагу, коллективном свершении трудных деяний, подъёме больших тяжестей... не иначе... Во времена сегодняшние &quot;разговоры русским нелитературным&quot;, равно как и неприкрытое, необоснованное темами обсуждений хамство и оскорбления с переходом на личности вызваны, как правило кроме недостатков воспитания, аргументов, неумеренным пожиранием дер...а из &quot;иных&quot;, зачастую оплачиваемых ино-инвесторами, информационных потоков, которое вылезает через все щели организма... У некоторых - через клавиатуру и монитор...
Ответить
3 н.