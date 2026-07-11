Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики

Ингерман Ланская

деточка, а при совдепии я жила последние 10 лет, до её подыхания, почти в шоколаде.... при хорошем обеспечении.... а в морду получали такие как ты, да твой папашка-ахвицер. кторого гоняли по всей стране вместе с семьёй и от которого ты, якобы матов не слышала.... а папашка твой на этих матах жил... иначе без матов в сесесере жить было невозможно!!!