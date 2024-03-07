Украина разработала план по конфискации замороженных активов России

Украина имеет план доступа к замороженным российским активам, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики, Национального банка Украины.
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