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Нурмагомедов о снятии с рейса: стюардесса была очень груба с самого начала

Нурмагомедов о снятии с рейса: стюардесса была очень груба с самого начала

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

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