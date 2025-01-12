Нурмагомедов о снятии с рейса: стюардесса была очень груба с самого начала

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.
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