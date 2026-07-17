"Король Севера". Новый премьер Британии настроен против России и связан с "делом Эпштейна"

На посту мэра Манчестера Эндрю Бернем обсуждал политику в обычных пабах и был замешан в коррупционных строительных схемах Хотя неожиданностей в завершившемся процессе выдвижения на пост главы Лейбористской партии не случилось – им стал Эндрю Бернем - предстоящее правление этого политика может преподнести неожиданности, полагают наблюдатели.