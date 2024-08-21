Химик Дорохов: натуральные и эко бытовые продукты далеко не всегда безопасны

На полках магазинов появляется все больше бытовых химикатов с приставками "натуральный" и "эко". Их рекламируют как более безопасные для здоровья и окружающей среды по сравнению с традиционными средствами.
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