SHOT: Гуфа в рехабе поместили в палату с металлическими решетками на окнах

Рэпера Гуфа в рехабе разместили в палате с металлическими решетками на окнах, передает SHOT.По данным канала, Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) находится в клинике в Басманном районе Москвы и ведет себя адекватно.
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