Чарльз не позволит Арчи получить титул принца

Старший сын Елизаветы II планирует сильно изменить правила после вступления на престол.Смотрите также:Что заставило принцессу Диану окончательно разочароваться в принце Чарльзе после рождения Гарри«Что произойдет с Арчи, если Гарри и Меган разойдутся? У нее грозный союзник»: отрывок из книги про СассексовВ Сети обсуждают удивительное внешнее сходство Меган Маркл с АрчиАрчи нужны друзья! Меган переживает из-за того, что сын не общается с другими детьми«Марина на ИВЛ»: певицу МакSим ввели в искусственную кому .